Brüksel Başkonsolosu Ulusoy'dan veda resepsiyonu

Ender DURUEL, 13 Ocak, Belçika () Belçika’da görev süresi dolup Türkiye’ye dönecek olan Brüksel Başkonsolosu Ali Barış Ulusoy, düzenlenen veda resepsiyonunda konuştu. Brüksel Başkonsolosu Ali Barış Ulusoy’un Belçika’daki görevi 16 Ocak 2017 tarihinde sona erecek ve Ankara'ya dönecek. Brüksel Başkonsolosluğunda düzenlenen veda resepsiyona, Belçika’dan, Siyasetçiler, İşadamları, Vakıf, Dernek ve Federasyon başkanları, Medya çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı. Brüksel Başkonsolosluğu'nda düzenlenen veda resepsiyonunda konuşan Brüksel Başkonsolosu Ali Barış Ulusoy “Belçika’da görev süremde sizlerle güzel olaylara tanıklık ettik. Belçika Türk toplumunun yarınını belirleyecek olan, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine bugün yapacağımız yatırımdır. Bu nedenle, sağlam bir eğitimin öncelikle anadile hakim olmaktan geçtiğini unutmayın ve ilkokul çağındaki çocuklarınızı Milli Eğitim Bakanlığımız mensubu öğretmenlerce verilen Türkçe derslerine yönlendirin. Çocuklarınız lise çağında ise onları yüksek öğrenime teşvik edin. Belçika’daki sınavsız ve ücretsiz üniversite olanaklarından yararlanmaları için onları cesaretlendirin. Üniversite öğreniminin çocuklarınıza profesyonel anlamda çok daha geniş ufuklar açacağını unutmayın. Hepinize Belçika’da bulunduğum süre içinde. Göreve başladığım ilk günlerden itibaren ben de, ailem de, sizlerin arasında, büyük ve uyumlu, bir ailenin sıcaklığını hissettik ve hiç yalnızlık duymadık. Sizlerin destek, anlayış ve dostluğu sayesinde keyifli ve mutlu bir dönem geçirdik. Şairin dediği gibi, “Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş”. Eğer ben ve ailem de ardımızda hoş bir sadâ bırakarak ayrılabilirsek, ne mutlu bize. Sizlerle günün birinde yeniden Belçika’da veya Türkiye’de ya da, kim bilir dünyanın başka bir köşesinde yeniden karşılaşabilmek umuduyla, sizleri eşim ve şahsım adına saygıyla ve şükranla selamlıyorum. Allah’a emanet olun, Hoşçakalın “ diyerek sözlerini tamamladı. Belçika’da görev süresi dolduktan sonra Türkiye’ye dönecek olan Başkonsolos Ali Barış Ulusoy’un yerine 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu Brüksel Başkonsolosluğu görevine başlayacak. Brüksel Başkonsolosu olarak göreve başlayacak olan Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Brüksel Başkonsolosluğunda görev yapan ilk Bayan Başkonsolos olacak.