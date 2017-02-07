İngiltere’de düzenlenecek Britanya Kebap Ödülleri için kebap işletmeleri arasında çekişmeli bir yarış sürüyor.

Binlerce kebap dükkanı, restoran ve kebab sektörüne katkı sağlayan gıda işletmelerinin aday gösterildiği ödüllerde İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan kebapçılar yarışacaklar.

Britanya Kebab Ödülleri kurucusu İbrahim Doğuş geceye hazırlıkların yoğun bir şekilde devam ettiği belirterek Britanya Kebab Ödülleri’nin katılım ve tanınırlık açısından her yıl giderek daha da büyüdüğünü kaydetti.

Kebap işletmelerinin küçük ve orta ölçekli işletmelerinin bir parçası olduğu ve bu tür işletmelerin ekonominin ana kemiğini oluşturduğunu vurgulayan Doğuş, kebap sektörünün Britanya ekonomisine £2.8 milyar katkı sağladığını da ekledi.

Britanya’da günde 1.3 milyon kebap tüketiliyor

Son yapılan araştırmalara göre Britanya’da günde 1.3 milyon kebab satıldığını ve tüm ülkede 20,000 kebap dükkanı ile 200,000 civarında çalışana iş olanağı sağlandığını söyleyen Doğuş bu verilere göre kebap satışının otomobilden daha fazla olduğunu belirtti.

200 kebap imalatçısının £750 milyon Sterlin’i aşkın ciro yaparak ekonomiye katkısını vurgulayan Doğuş kebabın sadece finansal özelliği olmadığını Britanya’da kültürün, çeşitliliğin ve topluma entegrasyonun bir parçası olduğunu da ekledi.

Doğuş kebabın kültürel bir zenginlik olduğunu vurgulayarak 1940’larda ilk Türk, Kürt ve Kıbrıslıların İngiltere’ye gelmesiyle İngiltere mutfağının bir parçası olmaya başladığını günümüzde ise kebabın tüm toplumlarının favori yemekleri arasında olduğunu söyledi.

Kebabı birleştirici bir sektör olarak görüyoruz

Popülist söylemlerle toplumların bölünmesine neden olabilecek bu dönemlerde kebap gibi birleştirici bir sektörün tanınması ve takdir edilmesinde yer almaktan onur duyduğunu söyleyen Doğuş ‘Brexit ile hem sosyal hem de ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz, belirsizlik yüzünden küçük ve orta ölçekli işletmeler özellikle risk altındadır. Böyle dönemlerde dayanışma ve bizi biz yapan değerleri kutlamak çok önemli. Bu ödüllerde emektar restoranların dışında yeni başlamış ama harika hizmet veren işletmeleri de destekliyoruz. Bu sektörde emek veren herkesin zaten birer kazanan olduğunu belirtmekle birlikte ödül alan kebap istletmelerinin prestij, tanınırlık ve müşterilerinde artış olduğunu söylememiz gerekiyor’ diye konuştu.

Doğuş mesajında Britanya Kebab Ödülleri jürisine de bu zor görevi üstlenmelerinden dolayı teşekkürlerini iletti.