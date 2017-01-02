Brezilya’daki hapishane isyanında en az 50 kişi öldü

Ersin Arslan / Stokhom, 2 Ocak () – Brezilya’nın Manaus kentinde bir hapishane kompleksinde pazar akşamı başlayan isyanda 50 kişi öldü.

Brezilya televizyon kanalı O Globa’nın resmi makamlara dayandardığı habere göre Manau Compaj (Complexo Penitenciário Anísio Jobim) kompleksindeki isyanın, iki rakip suç örgütü mensupları arasındaki kavga ile başladığı belirtildi.

Brezilya resmi makamları hapishane kompleksindeki isyanın yatıştırılmış olmasına karşın henüz hapishanenin tüm birimlerine girilmediğini, ölü sayısın artmasından endişe ettiklerini duyurdular.

Brezilya hapishaneleri, kapasitelerinin çok üzerinde mahkum ve tutuklu bulundurmakla tanınıyor.