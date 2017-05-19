Brezilya’da Temer istifa etmeyecek, etse bile seçim mümkün olmayacak

Brezilya'da devlet başkanı Michel Temer’in yolsuzluk nedeniyle 15 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski Temsilciler Meclisi başkanına, adalete konuşmaması için rüşvet teklif ettiği iddiaları ülkeyi karıştırdı. Sokaklara dökülen halk Temer’in istifasını ve başkanlık seçimlerinin yenilenmesini isterken, Temer istifa etmeyeceğini duyurdu. Öte yandan Temer istifa etse dahi seçimlerin yenilenmesi ancak anayasal bir değişiklikle mümkün olacak.

Brezilya’nın en büyük kenti Sao Paulo’da binlerce kişi sokaklara çıkarak Temer’in istifasını isterken Temer, Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamanın kendisi de ulusa sesleniş konuşmasıyla hakkındaki iddiaları reddetti. Temer "Ödeme yapılması için hiçbir zaman kimseye yetki vermedim. Hiç kimsenin sessizliğini satın almadım.” diyerek istifa etmeyeceğini açıkladı.

Seçim için anayasa değişikliği şart

Önceden planlanan seçim takvimine göre Brezilya’da başkanlık seçimleri Ekim 2018’de yapılacak. Ancak Temer istifa etse dahi seçimlerin yenilenmesi ancak anayasal bir değişiklikle mümkün olacak. Ülkenin anayasasına göre bir başkan istifa ettiğinde, eğer istifa dört yıllık görev süresinin ilk iki yılında gerçekleşmiş ve bunun ardından kongre seçimlere onay vermişse erken seçim yapılabilir. Eğer istifa, Temer’in olası istifa durumunda olduğu gibi dört yıllık görev süresinin son iki yılında gerçekleşmişse, başkanın istifasıyla oluşan boşluğu dolaylı seçim ile Kongre’nin kendisi doldurur. Yani Kongre içinden çıkaracağı bir başkan adayını kendisi oylayarak başkanlık koltuğuna oturtur.

Öte yandan Yüksek Mahkeme, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Temer hakkında “adaleti engellemek”ten soruşturma açılmasını kabul ettiğini duyurmuştu. Bu soruşturma kapsamında Rousseff’in koltuğundan edilmesi sürecinin de araştırılmaslı bekleniyor.

Ne olmuştu?

Globo’ya göre büyük et paketleme şirketlerinden JBS'i işleten Joesley ve Wesley Batista kardeşler, mart ayında Temer ile yaptıkları görüşmeyi kaydetti ve bu kayıtları, kendi isimlerinin de geçtiği yolsuzluk skandalından ceza indirimi sağlamak için “itiraf pazaralığının" bir parçası olarak savcılığa vermişti. Gazetenin iddiasına göre kayıtlar, Joesley Batista'nın başkan Temer'e, Temsilciler Meclisi başkanı Eduardo Cunha’ya sessiz kalması için ödeme yaptıklarını söylediğini, Temer’in ise bunun karşılığında "Devam etmeniz gerek, tamam mı?” dediğini gösteriyordu.

Devlete ait petrol şirketi Petrobras’taki "Lava Jato” (Araba yıkama) adlı yolsuzluk skandalı kapsamında yargılanarak 15 yıl ceza alan eski Temsilciler Meclisi başkanı Eduardo Cunha, bir önceki devlet başkanı Dilma Rousseff’in "mali bütçede manipülasyon yaptığı” iddiasıyla görevden alma sürecini başlatmıştı. Böylelikle Temer’e başkanlık yolu açılmıştı. Sol muhalefet, Rousseff’in koltuğundan edilmesini “darbe” olarak tanımlamış, Rousseff, yardımcısı Michel Temer ile Cunha'yı kendisine komplo kurmakla suçlamıştı.