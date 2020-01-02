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Brezilya’da şelale altında yüzen turistler akıntıya kapıldı: 5 ölü
Brezilya’da şelale altında yüzen turistler, aniden yüklü miktarda su gelmesi sonucu akıntıda sürüklendi. 5 kişi hayatını kaybetti. Brezilya’nın Minas Gerais eyaletindeki şelalenin altında yüzen turistler, aniden yüklü miktarda su gelmesi...
DIŞ HABERLER 02.01.2020, 16:38
Brezilya’da şelale altında yüzen turistler, aniden yüklü miktarda su gelmesi sonucu akıntıda sürüklendi. 5 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya’nın Minas Gerais eyaletindeki şelalenin altında yüzen turistler, aniden yüklü miktarda su gelmesi ile oluşan selde akıntıya kapıldı. Yerel medya, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve kayıpların da olduğunu duyurdu. Arama çalışmaları sürüyor.
Brezilya’nın Minas Gerais eyaletindeki şelalenin altında yüzen turistler, aniden yüklü miktarda su gelmesi ile oluşan selde akıntıya kapıldı. Yerel medya, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve kayıpların da olduğunu duyurdu. Arama çalışmaları sürüyor.
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