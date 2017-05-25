Brezilya’da politik gerilim tırmanıyor

Filiz Yavuz / Madrid, 23 Mayıs () - Brezilya’da, Devlet Başkanı Michel Temer’in adının bir yolsuzluk skandalına karışması üzerine ülkede başlayan gerginlik tırmanıyor. Başkent Brasilia’da sokağa çıkan 35 bin kişi başkan Temer’in istifasını istedi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine gösterilerde çatışma çıktı. Göstericiler bakanlık binalarını ateşe verirken çatışmalarda 49 kişi yaralandı, 8 kişi göz altına alındı. Temer ise istifa etmeyeceğini söylemişti.

Başkent Brasilia’da halk Temer’in istifası, erken seçim ve Temer’in çalışma hayatı ve emeklilik reformlarını geri çekmesi talebiyle sokağa çıktı. Göstericiler, Temer’in istifa etmesi ya da mahkeme tarafından görevden alınması durumunda izlenecek yolu tartışmak üzere milletvekillerinin bulunduğu kongre binasının önünde toplandı.

Göstericiler sık sık "Temer defol, genel seçim hemen şimdi" sloganı attı.

Güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi üzerine ise göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Göstericiler aralarında bakanlık binalarının da bulunduğu çeşitli yerleri ateşe verdi. Çatışmalarda 49 kişi yaralandı, 8 kişi göz altına alındı.

Temer: “İstifa etmeyeceğim"

Temer ise istifa etmeyeceğini her fırsatta tekrarlıyor. Seçim takvimine göre Brezilya’da başkanlık seçimleri Ekim 2018’de yapılacak. Ancak Temer istifa etse dahi seçimlerin yenilenmesi ancak anayasal bir değişiklikle mümkün olacak. Ülkenin anayasasına göre bir başkan istifa ettiğinde, eğer istifa dört yıllık görev süresinin ilk iki yılında gerçekleşmiş ve bunun ardından kongre seçimlere onay vermişse erken seçim yapılabilir. Eğer istifa, Temer’in olası istifa durumunda olduğu gibi dört yıllık görev süresinin son iki yılında gerçekleşmişse, başkanın istifasıyla oluşan boşluğu dolaylı seçim ile Kongre’nin kendisi doldurur. Yani Kongre içinden çıkaracağı bir başkan adayını kendisi oylayarak başkanlık koltuğuna oturtur.

Ne olmuştu?

Et paketleme şirketlerinden JBS'i işleten Joesley ve Wesley Batista kardeşler, mart ayında Temer ile yaptıkları görüşmeyi kaydederek bu kayıtları, kendi isimlerinin de geçtiği yolsuzluk skandalından ceza indirimi sağlamak için savcılığa vermişti. Kayıtlar, Joesley Batista'nın başkan Temer'e, Temsilciler Meclisi başkanı Eduardo Cunha’ya sessiz kalması için ödeme yaptıklarını söylediğini, Temer’in ise bunun karşılığında "Devam etmeniz gerek, tamam mı?” dediğini gösteriyordu.

Devlete ait petrol şirketi Petrobras’taki "Lava Jato” (Araba yıkama) adlı yolsuzluk skandalı kapsamında yargılanarak 15 yıl ceza alan eski Temsilciler Meclisi başkanı Eduardo Cunha, bir önceki devlet başkanı Dilma Rousseff’in "mali bütçede manipülasyon yaptığı” iddiasıyla görevden alma sürecini başlatmıştı. Böylelikle Temer’e başkanlık yolu açılmıştı. Sol muhalefet, Rousseff’in koltuğundan edilmesini “darbe” olarak tanımlamış, Rousseff, yardımcısı Michel Temer ile Cunha'yı kendisine komplo kurmakla suçlamıştı.