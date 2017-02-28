Brezilya’da orman tahribatı geçtiğimiz 12 ayda yüzde 30 arttı

Brezilya Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü (INPE) tarafından yapılan açıklamaya göre, Brezilya’da orman alanlarının tahribatı son 12 ayda yüzde 30 arttı.

‘Gezegenin ciğeri’ olarak adlandırılan Amazon Ormanları aynı zamanda 2.5 milyon böcek türüne, onbinlerce bitkiye ve yaklaşık 2000 farklı türden hayvana ev sahipliği yapıyor.

INPE tarafından yayınlanan son rapora göre, 2015 Temmuz, 2016 Ağustos ayları arasında yaklaşık sekiz milyon metrekarelik bir alan tahrip edilerek ekilebilir araziye dönüştürüldü.

2015 yılında Greenpeace tarafından, kongreye önerilen ‘sıfır orman tahribatı politikası’, 1.4 milyon imza ile desteklenerek bir yasa tasasrısı haline getirilmişti. Halen müzakere sürecinde olan tasarının 2017 yılının sonunda kanunlaşması bekleniyor.