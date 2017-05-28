Brezilya’da başsavcı, başkan Temer’e soruşturma açmak için izin bekliyor

Filiz Yavuz / Madrid, 28 Mayıs ()- Başsavcı Yüksek Mahkeme'den Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer’i sorgulamak için izin istedi. Temer’in, cezaevinde olan eski politikacıya sessiz kalması için rüşvet teklif ettiğine dair ses kayıtlarının mahkemeye sunulması üzerine Yüksek Mahkeme, Temer’e adaleti engellemek ve yolsuzluktan soruşturma açılması için geçen hafta yeşil ışık yakmıştı.

Brezilya başsavcısı Rodrigo Janot, Globo gazetesinin iddialarıyla ilgili Lava Jato" (Araba Yıkama) olarak bilinen yolsuzluk davasının yargıcı Edson Fachi'den soruşturma izni istedi. Fachi, geçen hafta Temer’e "adaleti engellemek ve yolsuzluktan" soruşturma açılması için geçen hafta yeşil ışık yaktı.

Öte yandan yolsuzluk kayıtları üzerine Temer’in muhafazakar hükümeti neredeyse felç oldu. Sadece halk değil Temer’e yakın olan politikacılar ve ekonomistler dahi başkanın istifasını istiyor. Temer ise ülkede herşeyin normal olduğuna dair bir görüntü vermek istiyor. Sosyal medyada yayınladığın videoda "Brezilya durmadı, durmayacak. İlerlemeye ve önemli konuları oylamaya devam ediyoruz” diyen Temer istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Et paketleme şirketlerinden JBS'i işleten Joesley ve Wesley Batista kardeşler, mart ayında Temer ile yaptıkları görüşmeyi kaydederek bu kayıtları, kendi isimlerinin de geçtiği yolsuzluk skandalından ceza indirimi sağlamak için savcılığa vermişti. Kayıtlar, Joesley Batista'nın başkan Temer'e, Temsilciler Meclisi başkanı Eduardo Cunha’ya sessiz kalması için ödeme yaptıklarını söylediğini, Temer’in ise bunun karşılığında "Devam etmeniz gerek, tamam mı?” dediğini gösteriyordu.

Devlete ait petrol şirketi Petrobras’taki "Lava Jato” (Araba yıkama) adlı yolsuzluk skandalı kapsamında yargılanarak 15 yıl ceza alan eski Temsilciler Meclisi başkanı Eduardo Cunha, bir önceki devlet başkanı Dilma Rousseff’in "mali bütçede manipülasyon yaptığı” iddiasıyla görevden alma sürecini başlatmıştı. Böylelikle Temer’e başkanlık yolu açılmıştı. Sol muhalefet, Rousseff’in koltuğundan edilmesini “darbe” olarak tanımlamış, Rousseff, yardımcısı Michel Temer ile Cunha'yı kendisine komplo kurmakla suçlamıştı.