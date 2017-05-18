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Brezilya Devlet Başkanı Temer’in rüşvet verdiği iddia edildi

Filiz Yavuz / Madrid, 18 Mayıs () - Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer’in, yolsuzluk nedeniyle 15 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski Temsilciler Meclisi başkanına, sessiz kalması için rüşvet teklif ettiği iddia edildi. Ülke genelinde protestolara...

Brezilya Devlet Başkanı Temer’in rüşvet verdiği iddia edildi

Filiz Yavuz / Madrid, 18 Mayıs () - Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer’in, yolsuzluk nedeniyle 15 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski Temsilciler Meclisi başkanına, sessiz kalması için rüşvet teklif ettiği iddia edildi. Ülke genelinde protestolara neden olan iddiaların etkisiyle ülkenin para birimi real, dolar karşısında yüzde 6.5 düştü.

Ülkenin saygın gazetelerinden Globo’ya göre büyük et paketleme şirketlerinden JBS'i işleten Joesley ve Wesley Batista kardeşler, mart ayında Temer ile yaptıkları görüşmeyi kaydetti ve bu kayıtları, kendi isimlerinin de geçtiği yolsuzluk skandalından ceza indirimi sağlamak için “itiraf pazarlığının" bir parçası olarak savcılığa verdi.

İddialar üzerine Brezilya’nın Eurobond faizleri rekor seviyelere yükseldi. Hisse senedi vadelileri ise açılışta yüzde 10 ile oldukça sert bir şekilde düştü.

Devlet Başkanlığı ofisi ise iddiaları yalanladı.

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