Brezilya devlet başkanı Temer’in rüşvet verdiği iddia edildi (2)

Filiz Yavuz / Madrid, 18 Mayıs () - Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer’in, yolsuzluk nedeniyle 15 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski Temsilciler Meclisi başkanına sessiz kalması için rüşvet teklif ettiği iddia edildi. Ülke genelinde protestolara neden olan iddiaların etkisiyle ülkenin para birimi real, dolar karşısında yüzde 6.5 düştü. Devlet Başkanlığı ofisi ise iddiaları yalanladı.

Ülkenin saygın gazetelerinden Globo’ya göre büyük et paketleme şirketlerinden JBS'i işleten Joesley ve Wesley Batista kardeşler, mart ayında Temer ile yaptıkları görüşmeyi kaydetti ve bu kayıtları, kendi isimlerinin de geçtiği yolsuzluk skandalından ceza indirimi sağlamak için “itiraf pazarlığının" bir parçası olarak savcılığa verdi.

Kayıtlar başka politikacıları da işaret ediyor

Gazetenin iddiasına göre kayıtlar, Joesley Batista'nın başkan Temer'e, Temsilciler Meclisi başkanı Eduardo Cunha’ya sessiz kalması için ödeme yaptıklarını söylediğini, Temer’in ise bunun karşılığında "Devam etmeniz gerek, tamam mı?” dediğini gösteriyor. Kayıtlar aynı zamanda eski başkan adayı Aecio Neves ve eski maliye bakanı Guido Mantega da dahil olmak üzere önde gelen bir kaç politikacının da suçlu olduğuna dair diyaloglar içeriyor.

Polisin elinde, Temer'in yardımcısı Rocha Loures'in Adil Ticaret Ofisinde JBS'in yaşadığı bir problemi halletmesi için 160 bin dolar değerinde rüşvet pazarlığı yaptığına dair ses ve video kanıtlarının olduğu da iddialar arasında yer alıyor.

Temsilciler Meclisi başkanı Eduardo Cunha Petrobras yolsuzluk skandalından dolayı 15 yıl hapse mahkum edilmişti.

Halk Temer’in istifasını istedi

İddialar üzerine Brezilya sokakları göstericilerle doldu. Protestocular Temer’in istifasını istedi.

İddialar ülkenin ekonomisini de vurdu. Ülkenin para birimi real dolar karşısında yüzde 6.5 düştü. Brezilya’nın Eurobond faizleri rekor seviyelere yükseldi. Hisse senedi vadelileri ise açılışta yüzde 10 ile oldukça sert bir şekilde düştü.

Devlet Başkanlığı ofisi ise "Başkan Michel Temel eski milletvekili Eduardo Cunha'nın susmasının sağlamak için asla para teklif etmemiştir” diyerek iddiaları yalanladı.

Dilma Rousseff’e komplo mu kuruldu?

Petrobras soruşturması kapsamında 19 Ekim'de gözaltına alınan Cunha, bir önceki devlet başkanı Dilma Rousseff’in görevden alınmasında rol oynayan Eduardo Cunha, Roussef’in "mali bütçede manipülasyon yaptığı” iddiasıyla görevden alma sürecini başlatmış ve görevden alınan Roussef’in yerine yardımcısı Michel Temer başkan olmuştu. Ancak Cunha’nın kendisi de yolsuzluk iddialarından dolayı önce geçici olarak görevinden alınmış, sonra da kendisi istifa etmişti. Milletvekilliği geçen eylülde Temsilciler Meclisinde yapılan oylamayla düşürülünce Cunha yasal dokunulmazlığını kaybederek cezaevine gönderilmişti.

Rousseff, yardımcısı Michel Temer ile Cunha'yı kendisine komplo kurmakla suçlamıştı.

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