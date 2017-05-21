Brezilya devlet başkanı Temer’den yargıya baskı

Brezilya devlet başmanı Michel Temer, adalete sunulan ses kayıtlarında oynama yapıldığını iddia ederek hakkındaki soruşturmayı durdurmak için yargıya çağrı yaptı. Başkan Temer’in yolsuzluk nedeniyle 15 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski Temsilciler Meclisi başkanına adalete konuşmaması için rüşvet teklif ettiği basına yansımış ve buna dair ses kayıtları adalete teslim edilmişti.

Kendine karşı kullanılan kanıtların manüple edildiğini savunan başkan Temer, kendisinin kamu hayatının ahlaki göstergesi' olduğunu söyledi. Temer istifa etmeyeceğini yineledi. Kendi hakkında mahkemeye verilen kayıtlarla oynandığını iddia eden Temer, bu iddiası ispatlanmamış olmasına rağmen yargıcı adres göstererek Yüce Mahkeme’yi adaleti engellemek, pasif yolsuzluk ve suç örgütü üyeliğinden tarafına açılan soruşturmaları askıya almaya çağırdı.

"Ekonomiyi etkiler"

Hakkındaki suçlamaları reddeden başkan Temer, iki yıllık durgunluğun ardından ekonomik iyileşme gösteren ülkede, hakkında açılan soruşturmaların ekonomik iyileşmeyi olumsuz etkileyeceğini de savundu. Temer sesini kaydeden ve hakkında ifade veren JBS şirketinin sahiplerini suçladı ve "Brezilyalıları kandırdılar ve ABD'ye gittiler. Mükemmel bir suç işlediler” die konuştu.

Temer’in “kayıtlarla oynandı” iddiası, Folha de São Paulo gazetesinde yayınlanan bir uzman görüşüne dayanıyor. Bu görüşe göre kayıtlar kesilmiş ve edit edilmiş. Ancak Temer’in hakkındaki tek kanıt bu kayıtlar değil. Zira JBS’in sahibi Joesley ve Wesley Batista kardeşler, mahkemede 10 yıl boyunca Temer’e 1.5 milyon euro rüşvet ödediklerini itiraf ettiler.

Temer destekçi kaybediyor

Öte yandan Temer giderek destekçi kaybediyor. Halk “Temer defol” sloganlarıyla sokaklara çıkarken şimdiye dek onun destekçilerinden olan ülkenin en büyük basın grupu O Globo Temer'in istifasını istedi. 25 milletvekili, 7 senatörü olan Brezilya Sosyalist Partisi (PSB) ise Temer'den desteğini çektiğini duyurdu.

Güçlü bir kurum olan ülke genelindeki Brezilya Barosu da iddiaların cezai sorumluluğunun olduğunu söyleyerek başkanıın görevden alınmasını istedi.

Batista kardeşler, Temer’in yolsuzluk nedeniyle 15 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski Temsilciler Meclisi başkanına Eduardo Cunha’ya adalete konuşmaması için kendisi aracılığıyla para verdiğini gösteren ses kayıtlarını mahkemeye sunmuştu.

Devlete ait petrol şirketi Petrobras’taki "Lava Jato” (Araba yıkama) adlı yolsuzluk skandalı kapsamında yargılanarak 15 yıl ceza alan Cunha, bir önceki devlet başkanı Dilma Rousseff’in "mali bütçede manipülasyon yaptığı” iddiasıyla görevden alma sürecini başlatmıştı. Böylelikle Temer’e başkanlık yolu açılmıştı. Sol muhalefet, Rousseff’in koltuğundan edilmesini “darbe” olarak tanımlamış, Rousseff, yardımcısı Michel Temer ile Cunha'yı kendisine komplo kurmakla suçlamıştı.