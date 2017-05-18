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Brezilya Devlet Başkanı'na soruşturma açılıyor

Yüksek Mahkeme, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer’e adaleti engellemek suçlamasıyla soruşturma açacak. Temer’in, yolsuzluk nedeniyle 15 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski Temsilciler Meclisi başkanına, sessiz kalması için rüşvet teklif...

Brezilya Devlet Başkanı'na soruşturma açılıyor
Yüksek Mahkeme, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer’e adaleti engellemek suçlamasıyla soruşturma açacak. Temer’in, yolsuzluk nedeniyle 15 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski Temsilciler Meclisi başkanına, sessiz kalması için rüşvet teklif ettiği iddia edilmişti.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Globo’ya göre büyük et paketleme şirketlerinden JBS'i işleten Joesley ve Wesley Batista kardeşler, mart ayında Temer ile yaptıkları görüşmeyi kaydetti ve bu kayıtları, kendi isimlerinin de geçtiği yolsuzluk skandalından ceza indirimi sağlamak için “itiraf pazarlığının" bir parçası olarak savcılığa verdi.

Gazetenin iddiasına göre kayıtlar, Joesley Batista'nın başkan Temer'e, Temsilciler Meclisi başkanı Eduardo Cunha’ya sessiz kalması için ödeme yaptıklarını söylediğini, Temer’in ise bunun karşılığında "Devam etmeniz gerek, tamam mı?” dediğini gösteriyor.

Devlete ait petrol şirketi Petrobras’taki "Lava Jato” (Araba yıkama) adlı yolsuzluk skandalı kapsamında yargılanarak 15 yıl ceza alan eski Temsilciler Meclisi başkanı Eduardo Cunha, bir önceki devlet başkanı Dilma Rousseff’in "mali bütçede manipülasyon yaptığı” iddiasıyla görevden alma sürecini başlatmış isim olarak biliniyor. Rousseff’in ardından başkanlık koltuğunu Michel Temer oturmuştu.

Rousseff, yardımcısı Michel Temer ile Cunha'yı kendisine komplo kurmakla suçlamıştı.

Soruşturma kapsamında bu iddiaların da araştırılması bekleniyor.

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