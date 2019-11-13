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Brezilya'da Juan Guaido destekçilerinden Venezuela Büyükelçiliğini işgal etme girişimi
Brezilya, () ? Brezilya?nın başkenti Brasilia kentinde, bir grup Venezuela Büyükelçiliği?ni işgal etmeye çalıştı. Venezuelalı yetkililer, grubun binaya girişinin engellendiğini açıkladı. Yerel basın, elçiliğe giren kişilerin Venezuelalı...
DIŞ HABERLER 13.11.2019, 17:59
Brezilya, () ? Brezilya?nın başkenti Brasilia kentinde, bir grup Venezuela Büyükelçiliği?ni işgal etmeye çalıştı. Venezuelalı yetkililer, grubun binaya girişinin engellendiğini açıkladı.
Yerel basın, elçiliğe giren kişilerin Venezuelalı muhalefet lideri Juan Guaido taraftarları olduğunu bildirdi. Elçiliğe girmeye çalışanların hangi ülkenin vatandaşı olduğu henüz bilinmezken, bazı vatandaşlar ise elçiliğin etrafında kol kola girerek güvenliği sağlamak istediler.
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