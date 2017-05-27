Brezilya'da göstericilere ateş eden polise soruşturma

Filiz Yavuz / Madrid, 27 Mayıs () - Brezilya polisi, Devlet Başkanı Michel Temer’in istifası talebiyle düzenlenen protestolarda göstericilere ateş etmekle suçlanıyor. Savcılık konuyla ilgili soruşturma açtı.

Başkent Brasilia’da Temer’in istifası, erken seçim, çalışma hayatı ve emeklilik reformlarının geri çekmesi talebiyle sokağa çıkan binlerce kişiye güvenlik güçlerinin ateş ettiğini gösteren fotoğrafların ulusal basında çıkması tartışmalara yol açtı. Eleştiriler üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatılırken Temer, protestoculara karşı kentin çeşitli bölgelerine yerleştirdiği birlikleri çekme kararı aldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği Departmanı konuyla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. Protestocular ve güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda biri mermi ile olmak üzere 49 kişi yaralandı.

Başkan Temer’in yolsuzluk nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen eski Temsilciler Meclisi başkanı Eduardo Cunha’ya adalete konuşmaması için rüşvet teklif ettiği iddiaları üzerine muhalefet Temer’in istifasını istemişti. Ancak Temer istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Devlete ait petrol şirketi Petrobras’taki "Lava Jato” (Araba yıkama) adlı yolsuzluk skandalı kapsamında yargılanarak 15 yıl ceza alan eski Temsilciler Meclisi başkanı Eduardo Cunha, bir önceki devlet başkanı Dilma Rousseff’in "mali bütçede manipülasyon yaptığı” iddiasıyla görevden alma sürecini başlatmıştı. Böylelikle Temer’e başkanlık yolu açılmıştı. Sol muhalefet, Rousseff’in koltuğundan edilmesini “darbe” olarak tanımlamış, Rousseff, yardımcısı Michel Temer ile Cunha'yı kendisine komplo kurmakla suçlamıştı.