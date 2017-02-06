Brexit’in iş dünyasına etkisi olumsuz olacak

Gonca Yağcı, Londra, 6 Şubat () - İngiltere’de iş dünyasındaki liderlerin yarısından fazlası, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının (Brexit) şirketler üzerinde olumsuz etki yapacağını düşünüyor. İngiltere’nin önde gelen pazar araştırması şirketi Ipsos Mori’nin ülkenin saygın firmalarının yöneticilerine yönelik yaptığı ankette, liderlerin Brexit’in şirketleri ve ekonomi üzerine olumsuz etki yapacağı ancak bu süreçte hayatta kalabilecekleri konusunda güvenli hissettiklerini ortaya çıkardı. Londra Borsası FTSE 500’de işlem gören ülkenin en saygın 500 firmasının arasında yer alan 100’den fazla şirketle yapılan anket sonuçlarında katılımcıların yüzde 58’i Brexit’in iş dünyasına ağır darbe vuracağını düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 31’i Brexit’in kendi işletmeleri için hiçbir değişiklik yapmayacağını düşündüğünü söylerken yüzde 11’i de İngiltere’nin AB’den ayrılmasının firmalarına olumlu katkı sağlayacağını düşündüğü cevabını verdi. Anket sonuçlarına göre,, ankete katılanların yarısından fazlası hazirandaki referandum sonucuna göre, AB ile İngiltere arasındaki farklı ekonomik ilişkilerin olası etkilerini analiz ederek hareket geçtiklerini ifade etti. Harekete geçenlerin yüzde 10’unun planlarının arasında İngiltere’den ayrılmak yer alıyor. AB üyeliğinin devamından yana olan şirket liderleri, ortak pazara üye olmanın gelecekte kendi işletmelerini ve ekonomiyi büyütmek için gerekli olduğu fikrini taşıyor. Ipsos Mori’nin yöneticisi Ben Page ise sonuçların İngiltere’deki bir çok şirketin Brexit kararından sonra ekonomik sancılarını maalesef hissettiğini gösterdiğini kaydetti. AB üyeliğinin devamından yana olan şirket liderleri, ortak pazara üye olmanın k gelecekte endi işletmelerini ve ekonomiyi büyütmek için gerekli olduğu fikrini taşıyor. Ancak uzun vadede, şirketler, Brexit’in etkilerine adapte olabileceklerini ifade ettiler.