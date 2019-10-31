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Brexit sürecinde Atatürk bağımsızlığı konulu sergi

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Anıtkabir, İstanbul ve donanma temalı yağlı boya resimleri yapan İngiliz ressam Ned Pamphillon, İngiltere’de ‘Bağımsızlık Benim Karakterimdir’ konulu bir sergi açtı. Sergi, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden...

DIŞ HABERLER 29.10.2019, 16:41
Brexit sürecinde Atatürk bağımsızlığı konulu sergi
Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Anıtkabir, İstanbul ve donanma temalı yağlı boya resimleri yapan İngiliz ressam Ned Pamphillon, İngiltere’de ‘Bağımsızlık Benim Karakterimdir’ konulu bir sergi açtı. Sergi, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci olan Brexit etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluşuyor. Coney Weston belediye binasında düzenlediği seride 20 yağlı boya tablo sergisinde Atatürk ve Türkiye temalı 6 eser bulunuyor.

İngiltere’de yaşayan ama yılın bir bölümünü âşık olduğu şehir İstanbul’da geçiren ressam Ned Pamphilon, Avrupa Birliği’nden sancılı bir ayrılma süreci yaşayan ülkesinde Atatürk’ün sözü olan ‘Bağımsızlık Benim Karakterimdir’ konulu bir sergi hazırladı.
İngiltere halkı ile ülkeyi yönetenler arasında ki düşünce farklılığı nedeniyle tamamlanamayan Brexit sürecine katkı vermek için Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonunu vurgulamak isteyen Ned Pamphillon, Brexit sergisi hazırladı.
BREXİT İÇİN ÇALIŞAN POLİTİKACILARIN TABLOLARINI RESMETTİ
İngiltere’de yaşadığı Burry St. Edmunds Coney Weston şehrinin belediye meclis binasında 1 gün açık olacak sergi için Pamphillon, İngiliz politikasının önde gelen isimlerinden Nigel Farage ve Brexit için çalışan politikacıların tablolarını resmetti. Yaşadığı doğu İngiltere ile ilgili de farklı eserler üreten sanatçı, Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce söylediği ‘Bağımsızlık Benim Karakterim’ sözünü çok sevdiğini ve hayatı boyunca örnek aldığını söyledi. Pamphillon, “Brexit’i destekliyorum. Ancak tam bağımsız ülkeler kendi yaşam şekillerini üretebilir. Ben amaçsızca Mustafa Kemal’e hayran birisi değilim, okuyun kendi yazdıklarını bugün yanına yanaşabilecek lider yok, sanata bakış açısını ele alın, bir opera oyunu için Ankara’da yaptıklarını inceleyin, onu daha iyi anlarsınız. Arkadaşlıklarını inceleyin, entelektüel kültürü hakkında bilgi sahibi olun ve yeter ki onu iyi anlayın ve anlatın” dedi.

‘ATATÜRK’ÜN GÖZLERİ’ VE ‘ATATÜRK GÜLÜMSÜYOR’ TABLOLARI SERGİNİN EN ÖNEMLİ ESERLERİ
20 eser içinde 6 tanesi Atatürk ve cumhuriyetle ilgili. Pamphillon’un ünlü ‘Atatürk’ün Gözleri’ ve ‘Atatürk Gülümsüyor’ tabloları serginin en önemli eserleri. Ayrıca Atatürk’ün Gözleri tablosunun ‘Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu’ tarafından sualtında ve su üstünde çektiği fotoğrafta sergide yer alıyor.

 

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