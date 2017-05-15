Brexit İngiltere’de işsizliği artıracak

Gonca Yağcı / Londra, 15 Mayıs () - İngiltere’de çok sayıda kişinin Brexit nedeniyle düşük yaşam standartları, yüksek işsizlik oranları ve az maaş artışları ile yüzleşebileceği uyarısı yapıldı.

İngiliz Guardian gazetesi haberinde, Brexit dolayısıyla ekonominde yavaşlamanın yaşanabileceğini belirterek İngiltere’de yaşayan çalışanların gelecek yıl maaş artışlarında düşüş ve işsizlik sayısında artış gibi sonuçlarla karşılaşabileceğini yazdı

Tahmin Kuruluşu EY ITem Clup, 2018 yılında İngiltere’deki işsizlik oranı yüzde 4.7’den 5.4’e çıkacağı 2019’da da bu oranın yüzde 5.8’e yükseleceğini tahmin ediyor.

Bir yandan da İngiltere’deki firmalar önümüzdeki 12 ay içersinde çalışanlarına sadece yüzde 1 oranında bir maaş artışı planlıyor. Bu oran ise şu anda yüzde 2.3 olan enflasyon oranının çok daha aşağısında.

Söz konusu uyarı geçtiğimiz salı günü açıklanan enflasyon oranlarının ardından geldi. Mart ayında yüzde 2.3 olan eflasyon oranı nisan ayında 2.6’a olarak açıklandı.

İngiltere’de enflasyon, geçtiğimiz yıl haziran ayında yapılan Brexit referandumundan bu yana sürekli olarak yükseliyor. Bir yandan Sterlin’in değerinde keskin bir düşüş kaydediliyor.Bunlar da ithal edilen ürünlerdeki fiyat artışlarına ve pahalılığa yol açıyor.