Brexit İngiltere’de doktor açığı doğurabilir

Gonca Yağcı, Londra, 23 Şubat () - Avrupa ülkelerinde staj gören binlerce doktorun İngiltere’nin AB’den ayrılma kararının ardından İngiltere’den ayrılabileceği uyarısı yapıldı. Guardian gazetesindeki habere göre, Britanya Tabipler Birliği ( British Medical Association ) yaptığı ankette, doktorların yüzde 40’tan fazlası Brexit’den sonra İngiltere’de yeteri kadar kabül görmeyecekleri endişesi yaşadığı ortaya çıktı. Avrupa ülkelerinde staj gören yaklaşık 12 bin doktor, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararından sonra kendilerine İngiltere’de bir profesyonel yaşam düşünemediklerini ifade ettiler. Söz konusu sonuçlar bir ‘felaket’ olarak nitelendirilirken bu da halen hekim açığı nedeniyle krizde olan İngiltere’deki Ulusal Sağlık Servisi’nde (NHS) büyük bir personal açığı olacağı endişesi yaratıyor. Tabipler Birliği’nin verilerine göre, Avrupa’da çalışmış yaklaşık 2 bin doktora AB referandumundan sonra İngiltere’den kalıp kalmayacakları soruldu. Doktorların yüzde 42’si bu soruya ‘’hayır kalmayacağım’’ yanıtını verirken yüzde 23’ü bundan henüz emin olmadıklarını dile getirdi Ankette ayrıca, Avrupalı doktorların özellikle referandumdan sonra İngiltere’de daha az takdir edildiklerini hissettikleri sonucu çıktı Yine benzer bir şekilde bu doktorların Brexit kararından sonra işlerine daha az konsantre olarak çalıştıkları sonucu çıktı.