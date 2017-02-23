Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı...
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...

Brexit İngiltere’de doktor açığı doğurabilir

Gonca Yağcı, Londra, 23 Şubat () - Avrupa ülkelerinde staj gören binlerce doktorun İngiltere’nin AB’den ayrılma kararının ardından İngiltere’den ayrılabileceği uyarısı yapıldı. Guardian gazetesindeki habere göre, Britanya Tabipler...

Brexit İngiltere’de doktor açığı doğurabilir

Gonca Yağcı, Londra, 23 Şubat () - Avrupa ülkelerinde staj gören binlerce doktorun İngiltere’nin AB’den ayrılma kararının ardından İngiltere’den ayrılabileceği uyarısı yapıldı. Guardian gazetesindeki habere göre, Britanya Tabipler Birliği ( British Medical Association ) yaptığı ankette, doktorların yüzde 40’tan fazlası Brexit’den sonra İngiltere’de yeteri kadar kabül görmeyecekleri endişesi yaşadığı ortaya çıktı. Avrupa ülkelerinde staj gören yaklaşık 12 bin doktor, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararından sonra kendilerine İngiltere’de bir profesyonel yaşam düşünemediklerini ifade ettiler. Söz konusu sonuçlar bir ‘felaket’ olarak nitelendirilirken bu da halen hekim açığı nedeniyle krizde olan İngiltere’deki Ulusal Sağlık Servisi’nde (NHS) büyük bir personal açığı olacağı endişesi yaratıyor. Tabipler Birliği’nin verilerine göre, Avrupa’da çalışmış yaklaşık 2 bin doktora AB referandumundan sonra İngiltere’den kalıp kalmayacakları soruldu. Doktorların yüzde 42’si bu soruya ‘’hayır kalmayacağım’’ yanıtını verirken yüzde 23’ü bundan henüz emin olmadıklarını dile getirdi Ankette ayrıca, Avrupalı doktorların özellikle referandumdan sonra İngiltere’de daha az takdir edildiklerini hissettikleri sonucu çıktı Yine benzer bir şekilde bu doktorların Brexit kararından sonra işlerine daha az konsantre olarak çalıştıkları sonucu çıktı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.