Brexit için Parlamento’nun onayı gerekiyor

Gonca Yağcı, Londra, 24 Ocak () - İngiltere'de Yüksek Mahkeme, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci başlatılmadan önce hükümetin bu kararı parlamentonun onayına sunması gerektiğine hükmetti.

Yüksek mahkeme, İngiltere hükümetinin Avrupa Birliği (Brexit)’den çıkmayı düzenleyen Lizbon Anlaşması’nın 50’inci maddesini devreye sokmayı tek başına planlamayacağına karar verdi. Karara göre hükümetin söz konusu maddeyi parlamentonun onayına sunması gerekecek.

Yüksek Mahkeme Başkanı David Neuberger, 50’inci maddenin parlamentoya sunulmadan geçirilemeyeceğine hükmedildiğini söyledi. Neuberger, "toplam 11 yargıçtan çoğunun İngiltere’nin AB’den ayrılmasının Britanya’nın iç hukukunda değişiklikler meydana getireceği konusunda hemfikir olduğuna, bu nedenle ulusal parlamentonun konuya dahil olması gerektiğine karar verdiler’’ diye konuştu.

Milletvekillerinin de onay vermesi bekleniyor

Kararın, İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinde bir etkisi olacağı düşünülmüyor. Çünkü milletvekillerinin geçtiğimiz yıl yapılan referendum sonuçlarından çıkan ayrılma kararını engellemeleri beklenmiyor.

Yüksek Mahkeme geçtiğimiz yıl kasım ayında İngiltere'nin Brexit müzakerelerine Parlamento onayı olmadan başlanamayacağına hükmetmiş, hükümet bu karara itiraz etmişti. İngiliz hükümeti buna gerekçe olarak dış ilişkiler, savunma ve milli güvenlik alanlarında kendisine yetki veren 19. yüzyıldan kalma bir uygulamayı göstermişti.

Diğer yandan Başbakanlık sözcüsü, yüksek mahkemenin kararıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bugünkü mahkeme kararının hükümetin tavrını değiştirmeyeceğini, Brexit sürecine planlandığı gibi mart ayı sonuna kadar başlanacağını söyledi.

Yüksek mahkemenin 3’e karşı 8 oyla aldığı bu karar, İngiltere tarihinin en büyük anayasal davalarından biri oldu.