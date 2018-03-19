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Brexit “geçiş dönemi” 21 ay olarak belirlendi

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Mart () – Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık yetkilileri, Brexit “geçiş döneminin” 21 ay olarak belirlendiğini duyurdu. AB Baş Müzakerecisi Michel Barnier Pazartesi günü Belçika’da gazetecilere yaptığı...

Brexit “geçiş dönemi” 21 ay olarak belirlendi

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Mart () – Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık yetkilileri, Brexit “geçiş döneminin” 21 ay olarak belirlendiğini duyurdu.
AB Baş Müzakerecisi Michel Barnier Pazartesi günü Belçika’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık’ın 29 Mart 2019’da başlayan ve 2020 yılı bitiminde sona eren dönemde AB’nin bir parçası olarak kalacağını söyledi. Bu 21 aylık dönemin Brexit “geçiş dönemi” olacağının altını çizen Barnier, 30 Mart’tan başlamak üzere Avrupa yasalarının Birleşik Krallık’ta geçerli olmaya devam edeceğini fakat Birleşik Krallık’ın AB ile ilgili alınan kararlarda söz sahibi olmayacağını vurguladı.
Açıklamada 21 aylık geçiş döneminin hem Birleşik Krallık’ta hem de AB’deki iş yerleri ve vatandaşlara Birleşik Krallık’ın bölgeden resmi olarak ayrılmasına alışmaları için gerçekleştiği söylenirken, aynı zamanda müzakerecilerin 2021 yılından başlamak üzere Birleşik Krallık ve AB arasındaki ilişkileri belirlemek için zaman tanıyacağının altı çizildi.

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