Brexit anlaşması kabul edilirken, zaman planı ise reddedildi

İngiltere Parlamentosu’nun Avam Kamarası, Başbakan Boris Johnson’ın AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 299’a karşı 329 oyla kabul ederken; Brexit'in gerçekleşmesi için uygulanması beklenen zaman planı oylamasını da 308'e karşı 322 oyla reddetti.Avam Kamarası, AB ile ilişkilerin anlaşmalı olarak sonuçlanmasına ve zaman planı ile ilgili oylama yaptı. Ülkenin bundan sonra AB ile yol haritasını beljirleyecek, iki ayrı seçimde farklı kararlar çıktı. Oylama sonucunda Başbakan Boris Johnson’ın AB ile vardığı Brexit anlaşması 299’a karşı 329 oyla kabul edilirken, Brexit'in gerçekleşmesi için uygulanması beklenen zaman planı oylamasını ise 308'e karşı 322 oyla reddedildi. Milletvekilleri, Brexit anlaşmasını onaylamış olmalarına karşın bir sonraki aşama olan Brexit yasasının üç gün içinde Parlamento’da görüşülerek oylanmasını reddetti.Başbakan Boris Johnson, Parlamento’nun zaman planı oylamasını reddetmesi üzerine, Avrupa Birliği liderlerinin bir karara varana kadar oylamaya ara vereceğini açıkladı. Johnson, Parlamento’nun kararıyla ilgili hayal kırıklığı yaşadığını belirterek milletvekillerinin ‘erteleme’ kararıyla yeni bir belirsizlik sürecine girdiklerini belirtti.Bu sonuca göre Brexit’in zaman planının reddedilmesi, Brexit’in kararlaştırıldığı gibi 31 Ekim’de gerçekleşmesini zorlaştırıyor.Öte yandan Başbakan Johnson, Parlamento’nun AB ile hazırlanan Brexit anlaşması planının kabul edilmesi halinde erken genel seçime gidebileceğini açıklamıştı. Avrupa Komisyonu sözcüsü ise İngiltere Parlamentosu’nun oylama sonucuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, İngiltere’nin gelecek adımlar konusunda kendilerini bilgilendirmesini beklediklerini kaydetti.