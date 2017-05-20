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Bremen'den Muğla'ya dost eli yardımı

Mehmet UZUN-BREMEN 20 Mayıs () - Almanya'nın Bremen kentinde faaliyet gösteren Bremen Galatasaray Taraftarlar Derneği, Dost Eli Yardım Kampanyası adı altında başlattıkları kampanya çerçevesinde 11. Yardım TIR'ını Türkiye'ye gönderdi. Bremen...

Bremen'den Muğla'ya dost eli yardımı

Mehmet UZUN-BREMEN 20 Mayıs () - Almanya'nın Bremen kentinde faaliyet gösteren Bremen Galatasaray Taraftarlar Derneği, Dost Eli Yardım Kampanyası adı altında başlattıkları kampanya çerçevesinde 11. Yardım TIR'ını Türkiye'ye gönderdi.

Bremen Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin dost eli bu kez Muğla kentine uzandı. Muğla'da yardıma muhtaç aileler ve tekerlekli sandalye bekleyen engelliler  için aylar önce yardım kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyasına Almanya Bundesliga takımlarından Werder Bremen kulübü de destek verdi. Yaklaşık 5 ay süren kampanya sonunda yüzlerce tekerlekli sandalye, gelinlik, hastalar için özel yatak, giysi, sağlık malzemeleri ve okul eşyaları toplandı. Toplanan yardımlar Cuma günü Muğla'dan gelen araca yüklenerek törenle Türkiye'ye uğurlandı.

Valilik önünde törenle karşılanacak

Yardım TIR'ının Türkiye'ye gönderilişi için tören düzenlendi. Törene kampanyaya destek veren kuruş temsilcileri, Bremen Galatasaray Taraftarlar Derneği yöneticileri, Muğla Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Erol Kapız ile Muğla'ya bağlı Ortança Belediyesi Başkanvekili İsmet Şahin katıldı. Törende açıklama yapan Bremen Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Hasan Küşneci, 2006 yılında başlattıkları yardım kampanyasıyla ilgili bilgi verdi. 11. TIR'ı çıkardıklarını anlatan Küşneci, “Dost Eli Yardım Kampanyası'na 2006 yılında başladık. Şimdiye kadar Türkiye'nin çeşitli kentlerine 11 yardım TIR'ı gönderdik. Biz bunu sadece Türkiye sevdalısı olduğumuz ve insanlarımıza faydamız olsun diye yaptık. 11. Yardım TIR'ımızda ağırlıklı olarak tekerlekli sandalye, gelinlik, okul eşyaları, sağlık malzemeleri, giyim ve oyuncak bulunuyor. Bu yardım kampanyasında özellikle tekerlekli sandalye ve gelinlik yardımı aldık. İnşallah bu toplanan yardımlar Muğla'da Valilik ve belediye yetkilileri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. TIR'ımız Muğla Valiliği önünde törenle karşılanacaktır. Bu kampanyaya destek veren her kurum ve kişiye teşekkür ediyorum. Bu yardım kampanyasını şimdilik burada noktalıyorum. Çünkü çok yorulduk” dedi.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yardım tırı önündeki törenden ve tırdan görüntü

-Dernek Başkanı Hasan Küşçeci'nin açıklamaları

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