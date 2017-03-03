Bozdağ’ın konuşmasının iptal edildiği Gaggenau Belediye Binası bomba şüphesiyle boşaltıldı

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau Belediyesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Telefonla yapılan bomba ihbarı üzerine Rasttat polisi alarma geçti. Polis ekipleri bina çevresine bant çekerek güvenlik tedbirlerini artırırken, bomba imha uzmanları da dedektör ve özel eğitimli köpeklerle da olay yerinde inceleme yapıyor. Binada çalışanlar arasında panik yaşanırken, belediye başkanının odası da didik didik arandı. Şu ana kadar yapılan aramalarda olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.

Alman basınına yansıyan haberlerde sabah saatlerinde belediyeyi telefonla arayan bir kişinin bomba ihbarı yaptığı, bunu da dün akşam Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın konuşmacı olarak katılacağı toplantının iptal edilmesiyle ilişkilendirdiği iddia edildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın dün akşam Gaggenau kentinde yapacağı toplantı, kent belediyesi tarafından salonun küçüklüğü ve park yerlerinin yetersizliği gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.