Bozdağ’ın konuşmasının iptal edildiği Gaggenau Belediye Binası bomba şüphesiyle boşaltıldı

Alman basınına yansıyan haberlerde sabah saatlerinde belediyeyi telefonla arayan bir kişinin bomba ihbarı yaptığı, bunu da dün akşam Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın konuşmacı olarak katılacağı toplantının iptal edilmesiyle ilişkilendirdiği iddia edildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın dün akşam Gaggenau kentinde yapacağı toplantı, kent belediyesi tarafından salonun küçüklüğü ve park yerlerinin yetersizliği gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.
Alman basınına yansıyan haberlerde sabah saatlerinde belediyeyi telefonla arayan bir kişinin bomba ihbarı yaptığı, bunu da dün akşam Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın konuşmacı olarak katılacağı toplantının iptal edilmesiyle ilişkilendirdiği iddia edildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın dün akşam Gaggenau kentinde yapacağı toplantı, kent belediyesi tarafından salonun küçüklüğü ve park yerlerinin yetersizliği gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.