Boşandığı karısının gittiği partiyi bastı, 11 kişiyi öldürdü

Brezilya'nın Campinas kentinde bir evdeki yılbaşı partisini basan şahıs, aralarında boşandığı karısı ve sekiz yaşındaki oğlunun da bulunduğu 11 kişiyi silahla vurarak öldürdü.



Yerel basın organlarının haberlerine göre saldırıda dört kişi de ağır yaralandı. Polis kaynakları yılbaşı partisini basan kişinin, karısının kendisinden ayrılmasına öfkelenerek silahlı baskın eylemini gerçekleştirmiş olabileceği üzerinde duruyor.



Saldırganın saldırıyı gerçekleştirdikten sonra intihar ederek yaşamına son verdiği belirtildi.