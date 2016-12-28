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Boş mezarda yatarak soğuktan korunuyorlar

Ekber Karabağ / Tahran, 28 Aralık () - İran’da evsiz olan onlarca insanın, kışın soğuğundan korumak için ölüler için hazırlanan boş mezarları ev olarak kullandığı ortaya çıktı. Tahran merkezli Şehrvend gazetesi, aralarında kadın...

Boş mezarda yatarak soğuktan korunuyorlar

Ekber Karabağ / Tahran, 28 Aralık () - İran’da evsiz olan onlarca insanın, kışın soğuğundan korumak için ölüler için hazırlanan boş mezarları ev olarak kullandığı ortaya çıktı. Tahran merkezli Şehrvend gazetesi, aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca evsiz insanın Tahran’ın güneyindeki Nasirabad mezarlığında sabahladığını yazdı. Belediyenin kazdığı boş mezarlarda yaşayan bu kişiler, birkaç gündür bölgede etkili olan yağmurdan korunmak için mezar üstünü naylonumsu materyallerle kapatarak battaniye ile ısınıyor. Gazete, tek bir ölü için kazılan bazı mezarlarda 4 kişinin birlikte kaldığını aktardı. Olayın basında yer almasının ardından İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “Dünyada yoksulluktan köprü altında yatan insan duymuştuk, ancak mezar içinde yatanını ilk kez duyuyoruz” diyerek öz eleştiride bulundu. Ülkede büyük tepkiye neden olan olayın ardından İran polis bu sabah çoğu uyuşturucu bağımlısı bu kişileri mezarlıktan topladı.

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