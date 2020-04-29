Boris Johnson Corona'yı yendi baba oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın bu sabah bir oğulları olduğu açıklandı.

Başbakanlık sözcüsü, Londra'daki bir hastanede dünyaya gelen bebek ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

Geçen yılın sonunda nişanlandıkları belirtilen 55 yaşındaki Johnson ile 32 yaşındaki Symonds, Mart'taki açıklamalarında yazın başlangıcında bir bebek beklediklerini duyurmuştu.

Symonds ve Johnson, Downing Street 10 numara olarak bilinen Başbakanlık konutuna evli olmadan yerleşen ilk çift.

Üç hafta kadar hastanede koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, Pazartesi günü görevine dönmüştü.