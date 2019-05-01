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Bolivya’da toprak kayması: 64 ev yıkıldı

Bolivya () – Bolivya’da meydana gelen toprak kaymasında 64 ev yıkıldı, 88 aile farklı bölgelerde ikametlere yerleştirildi. La Paz Belediye Başkanı Luis Revilla, zarar görenler için sığınma kampı kurulacağını belirtti. Yerel medya,...

Bolivya’da toprak kayması: 64 ev yıkıldı

Bolivya () – Bolivya’da meydana gelen toprak kaymasında 64 ev yıkıldı, 88 aile farklı bölgelerde ikametlere yerleştirildi. La Paz Belediye Başkanı Luis Revilla, zarar görenler için sığınma kampı kurulacağını belirtti.

Yerel medya, Bolivya’nın La Paz şehrinde bulunan San Jorge Kantutani bölgesinde toprak kayması meydana geldiğini duyurdu. La Paz Belediye Başkanı Luis Revilla, toprak kaymasında 64 evin yıkıldığını; 88 ailenin ise maddi açıdan zarara uğradığını söyledi. Revilla, bölgedeki evlerin risk nedeniyle önceden boşaltılmış olduğunu; bu nedenle yıkımda kimsenin zara görmediğini söyledi.

Toprak kaymasında zarara uğrayan mağdurlar için sığınma kampı yapılacağı belirtlirken; 2 kişinin kayıp olduğu duyuruldu. Ayrıca, çok sayıda kişinin tahliye edildiği belirtildi.

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