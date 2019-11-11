Son Dakika
Bolivya’da bu kez Morales destekçileri sokaklarda
Bolivya’da Morales destekçileri, ordunun istifa çağrısının ardından görevini bırakan devlet başkanı Evo Morales’e destek olmak için başkent La Paz’da sokaklara çıktı. Morales destekçileri, dün ordunun istifa çağrısı yapmasının...
DIŞ HABERLER 11.11.2019, 22:30
Bolivya’da Morales destekçileri, ordunun istifa çağrısının ardından görevini bırakan devlet başkanı Evo Morales’e destek olmak için başkent La Paz’da sokaklara çıktı.
Morales destekçileri, dün ordunun istifa çağrısı yapmasının ardından görevini bırakan devlet başkanına destek için sokağa çıktı. Yollarda barikat kuran eylemciler, polisle çatıştı. Muhalefet yanlılarının da sokağa çıkmasıyla olaylar büyüdü. Bolivya basını, Morales’in istifasının ardından yaşanan olaylarda pazar gecesi birçok kundaklama girişiminin meydana geldiğini bildirdi.
Bolivya’da 20 Ekim tarihinde yapılan seçimlerin galibi, oyların yüzde 47,8’ini alan sosyalist lider Evo Morales olmuştu. Ülkede tansiyon başkanlık seçimlerinde seçim sonuçlarının sayılmasının 24 saat durmasıyla yükselmiş ve protestolar seçim sonuçları açıklanmasıyla başlamıştı. Seçimlere hile karıştığını iddia eden muhalifler, sokaklara çıkarak seçimlerin yenilenmesini talep etmişti.
Morales destekçileri, dün ordunun istifa çağrısı yapmasının ardından görevini bırakan devlet başkanına destek için sokağa çıktı. Yollarda barikat kuran eylemciler, polisle çatıştı. Muhalefet yanlılarının da sokağa çıkmasıyla olaylar büyüdü. Bolivya basını, Morales’in istifasının ardından yaşanan olaylarda pazar gecesi birçok kundaklama girişiminin meydana geldiğini bildirdi.
Bolivya’da 20 Ekim tarihinde yapılan seçimlerin galibi, oyların yüzde 47,8’ini alan sosyalist lider Evo Morales olmuştu. Ülkede tansiyon başkanlık seçimlerinde seçim sonuçlarının sayılmasının 24 saat durmasıyla yükselmiş ve protestolar seçim sonuçları açıklanmasıyla başlamıştı. Seçimlere hile karıştığını iddia eden muhalifler, sokaklara çıkarak seçimlerin yenilenmesini talep etmişti.
17°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Kasım 2019
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:40
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:56
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6