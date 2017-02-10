Böhmermann’ın küfürlü şiirine kısmi yasak devam edecek

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 10 Şubat ()- Alman komedyen Jan Böhmermann’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan küfürlü şiiri hakkında karar verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Michael-Hubertus von Sprenger’in medeni hukuk çerçevesinde şiirin tamamen yasaklanması amacıyla açtığı davayı görüşen Hamburg Eyalet Mahkemesi, onur kırıcı olduğu gerekçesiyle, daha önce şiirin bazı bölümlerine getirilen yayın yasağının devamından yana karar verdi.
Ahmet Yıldırım / Dortmund, 10 Şubat ()- Alman komedyen Jan Böhmermann’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan küfürlü şiiri hakkında karar verildi.