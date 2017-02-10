Böhmermann’ın hakaret içeren şiirine kısmi yasak devam edecek

Alman komedyen Jan Böhmermann’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan, hakaret içeren şiiri hakkında karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Michael-Hubertus von Sprenger’in medeni hukuk çerçevesinde şiirin tamamen yasaklanması amacıyla açtığı davayı görüşen Hamburg Eyalet Mahkemesi, onur kırıcı olduğu gerekçesiyle, daha önce şiirin bazı bölümlerine getirilen yayın yasağının devamından yana karar verdi. Şiirin cinsellik içeren ve onur kırıcı bölümleri Almanya’da tekrarlanamayacak. Geri kalan bölümleri ise serbest. Mahkeme geçen yıl mayıs ayında verdiği kararla şiirin bazı bölümlerini onur kırıcı olarak nitelemiş ve tekrarlanmasına sınırlama getirmişti. Tarafların Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi nezdinde temyize başvurma hakları bulunuyor. Gerek Böhmermann’ın avukatı Christian Schertz, gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Michael-Hubertus von Sprenger, müvekkilleri açısından olumlu bir karar çıkmaması durumunda, davayı Anayasa Mahkemesi’ne kadar götüreceklerini açıklamıştı. Ceza davası takipsizlikle sonuçlanmıştı Alman komedyen Böhmermann, geçtiğimiz mart sonunda kamu kanalı ARD’de yayımlanan “Neo Magazin Royal” adlı programda okuduğu şiirle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almıştı. Şiir, Almanya ile Türkiye arasında mizah krizine neden olmuştu. Böhmermann hakkında Türkiye’nin isteği üzerine Alman ceza kanunun 103.maddesi gereğince “Yabancı devlet adamlarına hakaret”, ayrıca Cumhurbaşkanının 185.maddeden açtığı kişisel ceza davası üzerine Mainz Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, daha sonra takipsizlik kararı verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının yaptığı itiraz da reddedilmişti. Alman hükumeti, Şah Yasası olarak bilinen yabancı devlet adamlarına hakareti düzenleyen 103.maddenin 1 Ocak 2018’den itibaren kaldırılmasını öngören düzenlemeyi 25 Ocak’ta onaylamıştı.