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Boğulmak üzere olan 3 yaşındaki kardeşini kurtardı

ABD () – ABD’de 10 yaşındaki bir kız, havuzda boğulmak üzere olan 3 yaşındaki kardeşinin hayatını kurtardı. Olay, ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan Chamblee şehrindeki bir apartman kompleksinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına...

Boğulmak üzere olan 3 yaşındaki kardeşini kurtardı

ABD () – ABD’de 10 yaşındaki bir kız, havuzda boğulmak üzere olan 3 yaşındaki kardeşinin hayatını kurtardı.

Olay, ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan Chamblee şehrindeki bir apartman kompleksinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 3 yaşındaki Kali Dallis’in belinde simidiyle apartman kompleksinin havuzuna atladığı görülüyor. Çocuk havuza atladıktan sonra ters dönen simit, kızın kafasının su altında kalmasına neden oluyor. Ayaklarına dolanan simitten kurtulmaya çalışarak bir süre suda çırpınan çocuğu, havuzun diğer ucundaki ablası Jayla (10) havuzdan çıktığı sırada fark ediyor. Kardeşinin suda hareketsiz kaldığını gören Jayla hemen suya geri atlayıp kardeşini havuz kenarına çıkarıyor. Olayı gören apartman kompleksi görevlisi ve civarda devriye gezen bir polis ise çocuğa ilk yardımda bulunuyor. Ardından sağlık ekiplerinin gelmesiyle küçük çocuk hastaneye kaldırılıyor.

Olay sonrası açıklama yapan yetkililer, küçük çocuğun 2 hafta boyunca tedavi gördüğünü ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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