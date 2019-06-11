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Boeing şirketi iki aydır uçak siparişi almıyor

ABD, () - Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden biri olan Boeing, Endonezya ve Etiyopya'da iki uçağın 5 ay arayla düşmesinin sonucu oluşan ‘Boeing 737 Max 8 krizi’ ardından, 2 aydır yeni uçak siparişi almadıklarını...

Boeing şirketi iki aydır uçak siparişi almıyor

ABD, () - Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden biri olan Boeing, Endonezya ve Etiyopya'da iki uçağın 5 ay arayla düşmesinin sonucu oluşan ‘Boeing 737 Max 8 krizi’ ardından, 2 aydır yeni uçak siparişi almadıklarını duyurdu.

Yerel medya, ABD merkezli ve dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden biri olan Boeing’in, Endonezya ve Etiyopya'da iki uçağın 5 ay arayla düşmesinin sonucu oluşan ‘Boeing 737 Max 8 krizi’ ardından, 2 aydır yeni uçak siparişi almadıklarını duyurduğunu bildirdi.

Ayrıca, kazaların ardından Boeing şirketinin 737 Max 8 tipi uçak üretimine devam ettiği; ancak üretim sayısının azaldığı belirtildi. ABD basını, Boeing’in Mayıs ayı içerisinde 71 adet 737 Max 8 tipi uçağın siparişini iptal ettiğini duyurdu.

29 Ekim 2018'de Endonezya merkezli Lion hava yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağın düşmesiyle 189 kişi hayatını kaybetmişti.

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