BM: “Venezuela’da arabulucu şart” 

Filiz Yavuz / Madrid, 17 Mayıs () Venezuela’da politik kriz devam ederken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, Venezuela’daki krizin ortamında iki taraf arasında diyalog sağlamak için arabuluculuğun önemli olduğunun altını çizdi.

Strazburg’da Avrupa Parlamentosu’nda Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile birlikte bir basın açıklaması düzenleyen Guterres, Venezueladaki krizden dolayı duyduğu endişeyi belirterek zaten zorda olan politik, ekonomik ve sosyal durumun şiddetle birlikte en üst seviyelere ulaştığını söyledi. Guterres, "Krizi çökmek için arabuluculuk kanalları zorunludur" diyerek bunun için çabalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi. Guterres’e göre politik krizin çözümü aynı zamanda Venezuela halkını etkileyen problemlerin de çözülmesini sağlayacak.

Venezuela’da 4 Nisan’da başlayan sağ muhalefetin Maduro karşıtı gösterileri arkaşında en az 43 ölü ve yüzlerce yaralı bıraktı.

Venezuela devlet başkanı Nicholas Maduro Latin America ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) üyesi El Salvador, Nikaragua, San Vicente y Las Granadinas, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay’ı muhalefet ve hükümet arasında politik diyalog kurulabilmesi için arabulucu olmaya çağırmıştı.

Hükümet ve muhalefet arasındaki politik diyalog Vatikan, Dominik Cumhuriyeti eski başkanı Leonel Fernández, Panama eski başkanı Martín Torrijos ve eski İspanya başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero aracılığıyla geçen ekim sonunda başlatılmıştı. Fakat muhalefet, sürecin başlamasından hemen sonra hükümetin varılan anlaşmaları ihlal ettiği iddiasıyla görüşmeleri bırakmıştı. Arabulucular geçen Ocak ayında her iki tarafa da sunduğu süreci yenileme önerisi muhalefet tarafından reddedilmişti.