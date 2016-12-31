Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de şiddetin sona erdirilmesi ve barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için Türkiye ile Rusya tarafından hazırlanan karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti.
BMGK Suriye'de ateşkes kararını kabul etti
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de şiddetin sona erdirilmesi ve barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için Türkiye ile Rusya tarafından hazırlanan karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti.
31 Aralık 2016 Cumartesi 22:04
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