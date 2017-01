BM’den Trump’a sığınmacı çağrısı

Ersin Arslan / Stockholm, 28 Ocak () – Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Cenevre’de yaptıkları ortak açıklama ile ABD’nin savaştan ve zulümden kaçan insanların sığınma taleplerini kabul etmeye devam etmesini istedi. UNHCR ile IOL’nin ortak açıklamasında şöyle denildi; ‘‘Dünya üzerinde sığınmacıların ve göçmenlerin ihtiyaçları hiç bu günkü kadar büyük olmamıştır ve ABD’nin yeniden yerleşim programı dünyadaki en önemli programdır. “ABD’nin uzun zamandır sürdürülen sığınmacıları ağırlama politikası kazan-kazan durumu (her iki taraf içinde kazançlı) yaratmıştır: dünyadaki en savunmasız insanların bazılarının hayatlarını kurtardı; bu da geldikleri yeni toplumları zenginleştirdi ve güçlendirdi. Mülteci ve göçmenlerin dünya üzerindeki yeni evlerine katkısı ezici bir çoğunlukla olumlu olmuştur. Her bir ülke tarafından sağlanan yeni yerleşim yerleri yaşamsal önem taşmaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), ABD’nin çatışma ve zulümden kaçanları koruma yönündeki lider rolünü ve bunları koruma geleneğini sürdüreceğini umuyor. UNHCR ve IOM paylaştığımız güvenli ve sağlam yeniden yerleşim ve göç programı hedefini sağlamak için ABD yönetimi ile işbirliği içinde çalışmaya kararlıdır. Dinleri, milliyetleri, ırkları ne olursa olsun sığınmacıların korunma ve yardımlarda eşit muamele göreceğine, yeniden yerleşim için eşit şartlara sahip olacağına kuvvetle inanıyoruz. On yıllardır yaptığımız gibi, en çok gereksinim duyanların korunmasına sığınma ve göç konularında desteğimizi sürdürme konusunda ABD yönetimi ile aktif ve yapıcı bir işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz.’’