BM Yemen'deki insani yardım ihtiyacına dikkat çekti

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Aralık () - BM temsilcileri Yemenlilerin üçte ikisinin acil insani yardım kaynaklarına ihtiyacı olduğunu açıkladı.

UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Gıda Programı'nın (WFP) yayınladığı ortak açıklama, geçen ay Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun Yemen'e başlattığı askeri müdahalenin bininci gününden sonra ülke genelindeki insani yardım ihtiyacına dikkat çekti.

Bininci günü geride bırakılan müdahalenin milyonlarca sivilin hayatını tehlikeye attığı belirtilirken savaş yüzünden bölünmüş ülkenin "kriz halinden şiddeti artan bir felakete doğru sürüklendiği"ne dikkat çekildi.

Açıklamada, Yemen asileri ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen eski Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi arasındaki çatışmalar başlamasıyla Yemen'deki durumun "dünyada görülen en şiddetli insani kriz" olduğu vurgulandı.

BM tahminlerine göre şu an ülke genelindeki 11.3 milyon çocuk dahil olmak üzere Yemen nüfusunun yüzde 75'inin acil yardıma ihtiyacı bulunuyor.

BM insani yardım kolları yayınlanan rapora göre temiz su sıkıntısı, gıda ve tıbbi yardım eksikliği, 167 bin çocuğun beslenme bozukluğuna uğramasına, yetişkinlerde ise kolera ve difteri salgınına yol açtı.

Son verilere göre, halen Yemen nüfusunun yüzde 60'ının gıda, 16 milyon kişinin de temiz su ve sanitasyon ürünlerine erişimi bulunmuyor.

UNICEF, WHO ve WFP tarafından yayınlanan açıklamada, Yemen genelinde şiddet devam ederken "çocuklu ailelerin bombardımanlarla öldürülmesinin tam bir felaket" olduğu vurgulandı.

BM örgütleri ayrıca, sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşamaması sebebiyle devam eden felaketin kapsamının bilinmediğini söyledi.