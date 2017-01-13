BM : Taraflar Kıbrıs'ta çözüm için niyetlerini vurguladı

Ersin Arslan / Stockholm, 13 Ocak () - Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıs'ta çözüm ve birleşmeyi hedefleyen görüşmelerde, iki tarafın da çözüme dönük niyetlerini vurguladıklarını açıkladı. Birleşmiş Milletler'den yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan görüşmelerde, taraflar güvenlik ve garantiler konularında karşılıklı olarak kabul edilebilir nitelikte çözümler getirmek ve her iki toplumun da kaygılarını gidermek konusundaki niyetlerini vurguladılar" denildi. Kıbrıs'ta çözüm için Cenevre'de yapılan görüşmeler dün sonuçsuz tamamlanırken, taraflar 18 Ocak'ta yeniden bir araya gelerek siyasi bir anlaşmaya varmadan önce güvenlik konusunu yeniden müzakere edecek. Yeni görüşmelere, garantör ülkeler Yunanistan, Türkiye ve İngiltere'nin dışişleri bakanlarının ne zaman katılacaklarına ilişkin kesin bir tarih belirlenmedi. BM açıklamasında, toplumlardan birinin güvenliğinin bedelinin diğer toplumun güvenliğiyle ödenemeyeceği yolunda görüş birliği olduğu da vurgulandı ve "Taraflar, birleşmiş federal bir Kıbrıs için gelecekte geçerli olacak güvenlik vizyonunu da geliştirmenin gereğini kabul ediyorlar" denildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Facebook'ta "Bu kadar ilerlemiş olmamız bile Kıbrıs Türk ve Rum liderlerinin cesareti ve kararlılığı sayesindedir" dedi.