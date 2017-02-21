BM: Suriye görüşmeleri, "siyasi geçiş" sürecini de kapsayacak

Ersin Arslan / Stockholm, 21 Şubat () - Birleşmiş Milletler'in koordinasyonunda Cenevre'de bu hafta başlayacak Suriye görüşmelerinde, ülkedeki "siyasi geçiş süreci de" görüşülecek.

İsveç basınında, BM Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura'nın ofisine dayandırılarak verilen haberlerde, Suriye'de tarafların siyasi geçiş sürecine ilişkin görüş ve taleplerini de iletebilecekleri belirtildi.

Cenervre'de 23 Şubat Perşembe günü başlaması planlanan görüşmeler için son hazırlıkların tamamlanmakta olduğu da belirtilen haberlerde, görüşmelerde gündemin omurgasını "Güvenlik Konseyi kararları ve özellikle de bu süreçte izlenecek yönü gösteren 2254 sayılı Konsey kararının" oluşturacağı vurgulandı.

Konsey kararına göre görüşmeler; inandırıcı, kapsayıcı ve mezhep ayırımı gözetmeyen bir yönetişim kurulması, yeni bir anayasa taslağı hazırlamak için gereken süreç, BM gözetimi altında yapılacak özgür ve adil seçimler olmak üzere üç ana eksende yapılacak.