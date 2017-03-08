BM, Rusya’ya teşekkür etti

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Mart () – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM’nin Rusya’ya kuruluşun bütçesine 77 milyon dolar aktarması sebebiyle minnettar olduğunu bildirdi.

Haq konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya Federasyonu’na BM’nin bütçesine bütün hacmiyle ödeme yapması sebebiyle teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadesini kullandı. Haq açıklamalarına Rusça “Spasibo” sözüyle son verdi.

Şu anda 53 ülke BM’nin bütçesine belirli miktarda ödeme yaptı.

Daha önce Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği kuruluşun bütçesine 77 milyon 888 bin 309 dolar aktardığını açıkladı.