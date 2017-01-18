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BM, Rus ekonomisinde büyüme bekliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ocak () - Dünya ekonomisinin 2017’de yüzde 2.7 ve 2018 yılında yüzde 2.9 oranında, Rusya’da ise yüzde 1 seviyesinde büyüme beklendiği bildirildi. BM Ekonomi ve Sosyal Konular Departmanı tarafından hazırlanan...

BM, Rus ekonomisinde büyüme bekliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ocak () - Dünya ekonomisinin 2017’de yüzde 2.7 ve 2018 yılında yüzde 2.9 oranında, Rusya’da ise yüzde 1 seviyesinde büyüme beklendiği bildirildi.

BM Ekonomi ve Sosyal Konular Departmanı tarafından hazırlanan raporda, “2016 yılında Rus ekonomisi yüzde 0.8 oranında azaldı. Fakat 2017 yılında yüzde 1’lik artış ve enflasyon düzeyinin azalması bekleniyor. 2018 yılında GSYİH artış temposunun yüzde 1.5 seviyesinde olması ön görülüyor” denildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“ BM verilerine göre, Rusya’da 2016 yılında enflasyon yüzde 7.2 seviyesindeydi. Bu sene enflasyonun yüzde 6.6 ve 2018 yılında yüzde 4.7 seviyesinde olması bekleniyor.”

Öte yandan, raporda 2016 yılında dünya GSYİH artışının yüzde 2.2 ve dünya ticaret artışının yüzde 1.2 seviyesinde olduğu belirtildi. Bu, 2009 yılından bu yana kaydedilen en düşük değer olarak kaydedildi.

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