BM Kıbrıs Temsilcisi Eide: Kıbrıs'ta birçok konu çözüme kavuştu

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide , Cenevre'deki görüşmelerde bir çok konunun çözüme kavuşturulduğunu,diğer bazı konularda da çözüme yakın olduklarını açıkladı.Eide, görüşmelerde önlerinde kat edilecek çok yol ve yapılacak çok iş olduğunu vurguladı.

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- Eide'nin basın toplantısı