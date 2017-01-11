BM Kıbrıs Temsilcisi Eide: Kıbrıs'ta birçok konu çözüme kavuştu

Eide, görüşmelerde önlerinde kat edilecek çok yol ve yapılacak çok iş olduğunu vurguladı.
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- Eide'nin basın toplantısı
BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide , Cenevre'deki görüşmelerde bir çok konunun çözüme kavuşturulduğunu,diğer bazı konularda da çözüme yakın olduklarını açıkladı. Eide, görüşmelerde önlerinde kat edilecek çok yol ve yapılacak...
11 Ocak 2017 Çarşamba 17:04
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- Eide'nin basın toplantısı
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