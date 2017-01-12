BM Kıbrıs Temsilcisi Eide: Kıbrıs'ta birçok konu çözüme kavuştu (2)

“Konferans dışişleri bakanları seviyesinde”
Kıbrıs konusunda yarın yapılacak uluslararası konferansın, garantör ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleşeceğini açıklayan Eide, "Dışişleri bakanlarını burada görmekten mutlu olacağım” ifadesini kullandı. Espen Barth Eide, garantör ülkelerin son birkaç günde kendi aralarında yürüttüğü diplomasi sonucunda yarınki konferansa dışişleri bakanları seviyesinde katılma kararı aldıklarını belirterek, "Bu oldukça normal bir prosedür. Onlar bu seviyede başlamak istediler ve gelişmelerin nasıl seyredeceğini görecekler" dedi.
“Haritalar bugün”
Kıbrıs'taki tarafların kendi haritalarını bugün sunacaklarını, haritaların BM'nin muhafazası altında olacağını ve kamuoyu ile paylaşılmayacağını duyuran Eide, bazı medya organlarında yayınlanan haritaların gerçeği yansıtmadığını, haritayı sadece “Kıbrıslı” iki lider ve iki harita uzmanıyla kendisinin göreceğini belirtti. Haritaların sunulmasının ardından süreçte oluşacak yeni duruma ilişkin konuşan Edie, her iki taraflatan harita uzmanlarının parametreler açısından değerlendirmeler yapacağını, sonrasında ise ne olacağının görüleceğini kaydetti.
Eide, basında yer alan haritaların doğru olmadığını, nihai haritaları kendisinin de henüz görmediğini söyledi.
“Güvenlik ve garantilerde ciddi etkileşim”
Güvenlik ve garantilerle ilgili olarak da Eide, taraflar arasında ciddi etkileşimler olduğunu ve BM Genel Sekreterinin de orda olacağını ifade ederek, tüm garantör ülkeler ve iki liderin katılımı ile yapılacak toplantıda ‘şu konuşulacak’ demenin mümkün olmadığını kaydetti. Garantör ülkelerin liderlerinin katılıp katılmayacağına ilişkin olarak ise Eide, normal seyirde liderlerin katılımının söz konusu olmadığını, liderlerin en üst seviyeye gelindiğinde dahil olacağını anımsatarak, şu an için dışişleri bakanları ve liderlerin katılımının olacağını, gerekmesi durumunda hafta sonu katılabileceklerini belirtti. Eide, ilk üç günkü gelişmelere bakıldığında, garantör ülkelerin katılımı ile neye ulaşılmasının beklendiğine ilişkin olarak da, “Üç aşağı beş yukarı olunması gereken noktada olduğumuzu düşünüyorum. Çok verimli bir sabah oturumu yaptık. Görüşmelerin esas temel odağı güvenlik ve garantilerdi. Çözüm için çalışmalar devam ediyor” dedi.
“En iyi şansla karşı karşıyayız”
Espen Barth Eide,“Tüm konulara değindik ve bazılarına henüz girmedik. Güvenlik, garantiler, mülkiyet ve toprak konuları var. Şu an en iyi şansla karşı karşıyayız” ifadesini kullandı. Bir son tarih olmadığını ve ne kadar zaman gerekirse o kadar zaman isteneceğini anlatan Eide, çözülmemiş konuları çözmek ve garantilerle ilgili çerçeve ile kapsamlı çözüm için anlaşmaların, anayasanın zaman alacağını, referandum için de zamana gerek olduğunu söyledi. Şu an için belirli engellerin aşıldığını ancak hedef için daha ödevler olduğunu ve belirli bir tarih söyleyemeyeceğini kaydeden Eide, yapılacak şeyler bulunduğunu belirtti.
Referandum tarihi
Eide, bir referandum tarihiyle ayrılmanın mümkün olup olmayacağıyla ilgili soruyu yanıtında, bu noktada çözümün neye benzeyeceğinin anlaşılacağını, kurucu devletler anayasası ve siyasi mutabakatın özünün anlaşılmış olacağını, böylece de neye oy verildiğinin bilinebileceğini söyledi. Cenevre’den bir anlaşmayla dönmeyi beklememek gerektiğini belirten Eide, yeni bir konferans olacağını söyleyemeyeceğini, tam tarih vermenin mümkün olmayacağını da ifade etti. Haritaların konferans masasında olacağını da söyleyen Eide, IMF, Dünya Bankası, Avrupa Merkez Bankası yetkilileriyle mülkiyet ve torprakla ilgili danışmanların da Cenevre’de olduğunu anımsattı ve çalışmaları için teşekkür etti. Eide, bir ülkeyi birleştirmek açısından çok önemli bir şey için çalıştıklarını ve Avrupa Komisyonu’nun süreç içinde olduğunu kaydederek, BM’nin tam bir AB üyesi oluşturmak için çalıştığını söyledi.
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