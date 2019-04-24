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BM: İlk kez ABD ve Afgan güçleri, Taliban’dan daha fazla sivil öldürdü

Afganistan () – Afganistan’daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu’nun (UNAMA) yayınladığı rapora göre, ilk kez ABD ve Afganistan güçleri, Taliban ve diğer hükümet karşıtı gruplardan daha fazla Afgan sivilin ölümüne neden oldu. BM...

BM: İlk kez ABD ve Afgan güçleri, Taliban’dan daha fazla sivil öldürdü

Afganistan () – Afganistan’daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu’nun (UNAMA) yayınladığı rapora göre, ilk kez ABD ve Afganistan güçleri, Taliban ve diğer hükümet karşıtı gruplardan daha fazla Afgan sivilin ölümüne neden oldu.

BM raporuna göre, 2019’un ilk üç ayı boyunca uluslararası ve hükümet güçler 305 sivilin öldürülmesinden sorumluyken;  Taliban ve bölgedeki silahlı grupların 227 kişinin ölümüne neden oldu.

Sivil ölümlerinin çoğu öncelikli olarak ABD’nin desteklediği Afgan güçleri tarafından düzenlenen hava saldırıları ve karada düzenlenen operasyonlar sonucu meydana geldi.

Raporda şu ifadelere yer verildi, “UNAMA, elde edilen verilerin yayınlanması ve öldürülen sivillerin ailelerine tazminat ödenmesi için Afgan ulusal güvenlik güçleri ve uluslararası askeri güçlerini sivil ölümlerini araştırmaya davet ediyor.”

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