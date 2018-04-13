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BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın çağrısıyla Suriye için toplandı (2)

(Ayrıntılarla güncellendi) Nafiz Albayrak / New York, 13 Nisan () - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya’nın çağrısı üzerine Suriye konusunu görüşmek üzere toplandı. BM Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda konuşan Rusya’nın...

BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın çağrısıyla Suriye için toplandı (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)
Nafiz Albayrak / New York, 13 Nisan () - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya’nın çağrısı üzerine Suriye konusunu görüşmek üzere toplandı.
BM Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda konuşan Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vassily Nebenzia, Suriye’de kimyasal silahların kullandığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.
Suriye konusunda global bir ön yargı olduğunu belirten Nebenzia, "Suriye devletine karşı ciddi bir askeri hazırlığın yapıldığını görüyoruz" dedi.
Washington’un Suriye yakınlarına deniz kuvvetlerini gönderdiğini ve kategorik olarak askeri hareket planı hazırladığını gördüğünü ifade eden Rus büyükelçi bu durumun tolere edilemeyeceğini ifade etti. Nebenzia ABD’yi, illegal bir hava saldırısına karşı sert bir şekilde uyardı.
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nikki Haley de, Suriye’de kullanıldığı öne sürülen kimyasal silah konusunda Rusya’yı ve Esad yönetimini suçladı.
Rusya’nın kimyasal iddialarını yalanlamaya devam ettiğini ancak ABD’nin ve müttefiklerinin Suriye’de kimyasal silahların kim tarafından kullanıldığını bildiğini belirten Haley, ABD Başkanı Donald Trump’ın nihai kararını vermediğini ifade etti.
Esad’ın en az 50 kez kimyasal silah kullandığını öne süren Haley, ABD’nin müttefikleri ile doğruları ve sorumluları bulmak için birlikte hareket etmeye devam edeceğini ve Suriye’de kimyasal silah kullanımını sona erdireceklerini belirtti.
Öte yandan kritik bir açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de kimyasal silah kullanıldığı iddialarının İngiltere’nin tezgahladığını ve yönettiğini duyurdu.

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