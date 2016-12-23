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BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'e karşı şok karar

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasadışı tüm yerleşim faaliyetlerini "hemen ve tamamen" durdurmasını öngören karar tasarısını kabul etti

BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'e karşı şok karar

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasadışı tüm yerleşim faaliyetlerini "hemen ve tamamen" durdurmasını öngören karar tasarısını kabul etti.

Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülkeden 14'u karar tasarısı için 'evet' oyu verirken, veto hakkı bulunan ancak bu hakkı kullanmayan ABD 'çekimser' oy kullandı.

İsrail Karara Tepki Gösterdi

BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'e yönelik kararı uluslararası toplum tarafından olumlu karşılanırken, İsrail karara sert tepki gösterdi. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, veto hakkını kullanmadığı için ABD'yi sert bir dille eleştirirken, 'Ne Güvenlik Konseyi ne de UNESCO, İsrail halkı ile İsrail toprakları arasındaki bağları koparamaz' dedi. Danon, İsrail'in en büyük müttefiki ABD'nin karar tasarısını veto etmesini beklediklerini ancak sonucun hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Danon, Donald Trump'lı yeni ABD yönetimiyle ve görev süresi 1 Ocak'ta bitecek olan Ban Ki Moon'un yerine gelecek yeni BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte, BM ve İsrail ilişkilerinin başka bir çağa gireceğini savundu.

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