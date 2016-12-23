BM Güvenlik Konseyi, Güney Sudan'a silah ambargosu tasarısını reddetti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ABD tarafından sunulan ve Güney Sudan'a silah ambargosu uygulanmasını öngören tasarı kabul edilmedi. Tasarıya BM Güvenlik Konseyi üyelerinden 7 ülke 'evet' oyu verirken, Çin, Japonya, Rusya, Angola, Mısır, Malezya, Venezuela ve Senegal 'çekimser' oy kullandı.



Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesi için daimi üyelerden ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'nin veto etmemesi ve en az 9 evet oyu alması gereken tasarının oylanmasından sonra bir açıklama yapan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, önerilen silah ambargosunun ve hedeflenen yaptırımların "cezasızlık kültürünü sona erdirmeye, en azından şiddeti azaltmaya" yönelik olduğunu söyledi.



Power, karar tasarısını desteklemeyen Güvenlik Konseyi üyelerinin büyük bir kumar oynadıklarını, yaşanabilecek felaketlerin bedelini ise Güney Sudan halkının ödemek zorunda kalacağını söyledi.