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BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Ortaköy katliamını kınadı

Ersin Arslan / Stockholm, 2 Ocak () – Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile BM Güvenlik Konseyi ayrı ayrı yayınladıkları bildiriyle Reina katliamını kınadılar. BM Genel Sekreteri António Guterres’in sözcüsü...

BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Ortaköy katliamını kınadı

Ersin Arslan / Stockholm, 2 Ocak () – Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile BM Güvenlik Konseyi ayrı ayrı yayınladıkları bildiriyle Reina katliamını kınadılar.

BM Genel Sekreteri António Guterres’in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Genel Sekreter’in ‘nefret verici bu saldırının faillerinin bir an önce bulunup cezalandırılmasını umduğu’ belirtilerek ‘‘Genel Sekreter olayın kurbanlarının ailelerine en derin başsağlığı dileklerini iletmiş ve Türk Halkı, Türk Hükümeti ile vatandaşları saldırıdan etkilenen ülkelerle dayanışmasını dile getirmiştir’’ denildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyeleri de 39 kişinin öldüğü, 69 kişinin yaralandığı saldırıyı kınadı.

Güvenlik Konseyi mesajında ‘‘Bütün terör eylemleri gerekçesi ne olursa olsun, nerede, ne zaman ve kimler tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, kriminal eylemlerdir ve kabul edilemez.’’ denildi.

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