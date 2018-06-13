Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

BM Genel Kurulu’nda kritik Filistin tasarısı

Nafiz Albayrak / New York, 13 Haziran () - Türkiye’nin dönem başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği tarafından Birleşmiş Milletler'e (BM) taşınan, "Filistinli sivillere uluslararası koruma" sağlanmasını...

BM Genel Kurulu’nda kritik Filistin tasarısı

Nafiz Albayrak / New York, 13 Haziran () - Türkiye’nin dönem başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği tarafından Birleşmiş Milletler'e (BM) taşınan, "Filistinli sivillere uluslararası koruma" sağlanmasını öngören karar tasarısı, bugün BM Genel Kurulu'nda ele alınacak.
BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), daimi üyelerden ABD’nin "veto" yetkisini kullanarak geri çevirdiği tasarı, New York’taki BM Genel Merkezi’nde Türkiye saati ile 22:00’da görüşülecek.
Hiçbir üye ülkenin veto yetkisi bulunmayan 193 üyeli Genel Kurul’da alınacak kararın yaptırım yetkisi bulunmuyor; ancak, uluslararası toplumun görüşünü yansıtmakla kalyor.
Filistin’in BM Daimi temsilcisi Riyad Mansour, Filistinlilere karşı koruma öngören karar tasarısının Genel Kurul’da kabul edilmesi için ABD ve İsrail dışında kalan 191 ülkenin temsilcileriyle görüştüğünü ve tasarının geçeceğini umduğunu söylüyor.
Tasarı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, "İsrail işgali altındaki Filistin’de sivil halkın güvenliğini, korunmasını ve refahını sağlamanın yollarını ve araçlarını, uluslararası koruma mekanizmalarını harekete geçirmek için önerilerini" 60 gün içinde bildirmesini de kapsıyor.
ABD, Kuveyt tarafından sunulan ve Filistin halkı için uluslararası koruma talep eden BMGK tasarısını veto etmişti. Tasarıya, Kuveyt, Bolivya, Çin, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Fransa, Kazakistan, Peru, İsveç ve Rusya destek vermiş, konseyin daimi üyelerinden İngiltere ve geçici üyelerinden Polonya, Hollanda ile Etiyopya çekinser kalmıştı.
Filistin halkı için uluslararası koruma talep eden tasarıyı veto eden ABD, Hamas'ın kınanmasını istediği karşı tasarısını oylamaya sunmuş, bu  tasarı da gerekli 9 oy alamadığı için kabul edilmemişti. ABD’nin sunduğu tasarıya, Rusya, Kuveyt ve Bolivya karşı çıkmış, 11 ülke de çekinser kalmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325