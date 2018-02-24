Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,24 Şubat ()-Suriye'de milyonlarca kişiye insanı yardımların ulaştırılmasına ve hasta ya da yaralıların tahliye edilmesine olanak tanımak için 30 günlüğüne ateşkes çağrısını içeren tasarı New York'ta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.
BM'den Suriye'de 30 günlük ateşkes kararı
Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,24 Şubat ()-Suriye'de milyonlarca kişiye insanı yardımların ulaştırılmasına ve hasta ya da yaralıların tahliye edilmesine olanak tanımak için 30 günlüğüne ateşkes çağrısını içeren tasarı New York'ta, Birleşmiş...
24 Şubat 2018 Cumartesi 22:35
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