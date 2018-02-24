Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 24 Şubat ()-Suriye'de milyonlarca kişiye insanı yardımların ulaştırılmasına ve hasta ya da yaralıların tahliye edilmesine olanak tanımak için 30 günlüğüne ateşkes çağrısını içeren tasarı New York'ta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Tasarıya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden ve veto hakları bulunan Rusya ile 'evet' oyu verdi. Güvenlik Konseyi şubat ayı dönem başkanlığını yürüten Kuveyt ile İsveç tarafından konseye sunulan, tasarı Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle Doğu Guta'daki ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için bir ay ateşkesi öngörüyor.
BM'den Suriye'de 30 günlük ateşkes kararı -GENİŞ
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 24 Şubat ()-Suriye'de milyonlarca kişiye insanı yardımların ulaştırılmasına ve hasta ya da yaralıların tahliye edilmesine olanak tanımak için 30 günlüğüne ateşkes çağrısını içeren tasarı New York'ta, Birleşmiş...
24 Şubat 2018 Cumartesi 23:19
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